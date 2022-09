RDC: la rentrée scolaire fortement perturbée dans le Rutshuru, au Nord-Kivu

Des déplacés congolais dans la cours d'une école à Rutshuru, Nord-Kivu, RDC. AFP - GUERCHOM NDEBO

Texte par : Paulina Zidi Suivre 2 mn

La rentrée scolaire, c’était donc ce lundi 5 septembre 2022 en RDC, mais tous les écoliers congolais n’ont pas pu reprendre le chemin de l’école. C’est notamment le cas dans le Rutshuru, territoire qui se trouve dans le Nord Kivu et où des combats entre l’armée et la rébellion du M23 ont occasionné d’importants déplacement de population, surtout depuis la prise Bunagana et d’autres localités environnantes en juin 2022. Des populations qui sont actuellement privées d’accès à l’école.