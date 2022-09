Guinée: un an après le coup d’État, les promesses de la présidence et du gouvernement

Les deux porte-paroles, le colonel Camara pour la présidence et Ousmane Gaoual Diallo, très attendus par la presse guinéenne pour revenir sur la première année de gestion des militaires du CNRD, le 6 septembre 2022 à Conakry (Guinée). © Guillaume Thibault / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« Rendre compte au peuple de Guinée ». Ce mardi, dans un grand hôtel de Conakry, les porte-paroles de la présidence et du gouvernement ont organisé une conférence de presse pour marquer cette première année de pouvoir et de gestion des militaires du CNRD, alors que les tensions politiques sont vives et que la crise économique s’aggrave.