Madagascar: des étudiants se révoltent contre le non-paiement de leur bourse

Quatre universités publiques malgaches sont le théâtre de révoltes depuis dix jours. En cause : trois mois de retard, voire plus, dans le paiement des bourses d'étude. Une situation qui se répète inexorablement tous les trimestres depuis des années. Les forces de l’ordre ont réussi à contenir les manifestants à coup de gaz lacrymogènes et de bâton. Du côté du gouvernement, on tente de calmer le jeu en rejetant la faute sur le système de digitalisation des paiements mis en place depuis deux ans.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Sur le campus d’Ankatso, l’université d’Antananarivo, les boursiers dépités sont nombreux. Difficile cependant de s'exprimer au micro. « Les délateurs rodent », nous dit-on. Rapidement, quelques étudiants expliquent que s'ils parlent, ils s'exposent au risque d'être dénoncés à l'administration et de perdre leur bourse. Trop risqué.

Un peu plus tard, un étudiant en Master 2 accepte finalement de raconter. Il est en attente du versement de trois mois de bourse. L’équivalent de 135 000 ariary (environ 30 euros). Lui est convaincu du bienfondé du nouveau système de paie mais déplore encore de nombreux dysfonctionnements. « En avril dernier, la digitalisation nous a permis de recevoir directement le montant de notre bourse sur nos comptes en banque. Ça permet de ne plus faire la queue pendant des heures. Néanmoins, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, souligne-t-il. J’ai beaucoup d’amis qui n’ont jamais reçu leur argent sur leur compte et ils sont actuellement en grandes difficultés. On doit faire des impressions, des recherches sur internet : tout ça demande de l’argent. Mes amis qui ne peuvent pas être épaulés par leurs parents en attendant leur bourse, se privent tous les jours sur la nourriture. Ce retard de versement a un impact énorme sur notre quotidien. »

Déni de responsabilité

Une situation délicate que n’ignore pas le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. « On comprend très bien le souci des étudiants. » Mais dont il refuse d’endosser la responsabilité. Toky Harivelo Andriambinintsoa est le directeur des bourses nationales et extérieures. « On a déjà fait tout ce qu’il y a à faire de notre côté, assure-t-il. On a validé les recensements des boursiers faits par les universités. On a transmis les fichiers aux administrations responsables des paiements. Par contre, il y a quelques procédures relatives au transfert d’argent au niveau du ministère des Finances et du Budget qui tardent, ce qui fait que le Trésor n’a pas encore transféré les fonds à la Paositra Malagasy, chargée de distribuer les bourses. Nous attendons la finalisation de ces procédures en ce moment. »

Contacté, le Ministère des Finances n’a pas répondu à nos sollicitations. Le ministère de l’Enseignement supérieur espère un déblocage des fonds pour la mi-septembre. Près de 120 000 boursiers sont concernés. Les étudiants du pays ont menacé de lancer une grève générale si aucune solution n’était trouvée rapidement.

