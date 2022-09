Niger: le président Bazoum aurait joué un rôle central dans la libération de Suellen Tennyson

Le président nigérien Mohamed Bazoum, ici lors d'une rencontre avec les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense lors de leur visite à Niamey, le 15 juillet 2022. © Bertrand Guay / AFP

Au Sahel, la libération d'une religieuse américaine, la semaine dernière, est le fruit de négociations entre les autorités nigériennes et le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans. La sœur Suellen Tennyson, 83 ans, qui avait été enlevée en avril dans le centre-nord du Burkina Faso, était détenue par le groupe, présent de part et d'autre de la frontière avec le Niger. Selon plusieurs sources, la volonté de négociation est venue de la présidence nigérienne elle-même.