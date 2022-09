Burundi: Évariste Ndayishimiye change de Premier ministre et veut reprendre la main

Ce changement de Premier ministre est le résultat de luttes internes dans le système. On savait qu'il y avait un bras de fer ou une mésentente très forte entre le président Ndayishimiye et son Premier ministre Bunyoni. Bunyoni se sentait menacé dans ses intérêts stratégiques et économiques surtout. Dans le domaine des minerais, du pétrole ou des passeports, c'était un homme qui avait accaparé des pans entiers de l'économie burundaise.