Génocide au Rwanda: non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction de l'armée française à Bisesero

Une vue le 2 décembre 2020 de l'entrée du mémorial du massacre de Bisesero commis lors du génocide des Tutsis au Rwanda entre le 27 et le 30 juin 1994. © SIMON WOHLFAHRT/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Sans surprise, des juges d'instruction parisiens ont ordonné un non-lieu dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bisesero fin juin 1994, lors du génocide contre les Tutsis au Rwanda, a appris, mercredi 7 septembre, l'AFP auprès de sources proches du dossier. Dans cette affaire, les parties civiles, les associations Survie et Ibuka, la Fédération internationale pour les droits humains et six rescapés, accusaient l'armée et la France de « complicité de génocide ».