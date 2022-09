Mali: dix-sept mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Pour les six ans de notre fils, j'ai acheté un cadeau et écrit une lettre de ta part. Je lui ai dit qu'un facteur était venu spécialement du nord. Il a été tellement heureux si tu savais. Il a eu un beau bateau de pirate. Sa rentrée au CP s'est bien passée et Gigi est en 3e. Nos enfants sont des battants. Tu peux en être fier Olivier. Je t'aime tellement chou, du plus profond de mon cœur. Pas un instant ne passe sans que je pense à toi. Ne lâche rien mon amour. Je te promets qu'on sera heureux et réunis à ton retour. Et on retrouvera notre bulle plus forte et soudée que jamais.