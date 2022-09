Les pluies torrentielles au Bénin font quatre décès et des milliers de sinistrés

Inondations au Bénin, village de Atikpeta, octobre 2010 OCHA

Au Bénin, les pluies et la montée des eaux ont occasionné des graves inondations. Bilan : déjà quatre décès enregistrés, et des milliers de sinistrés. Le gouvernement a décidé renforcer les moyens de prévention et d’intervention. Des grandes actions de sensibilisation et surtout des appels à la prudence et à la vigilance sont en cours via les médias communautaires.