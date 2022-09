RDC: les autorités tentent de gérer la pénurie d'essence

En République démocratique du Congo (RDC), face au chaos dans les stations-service à travers la capitale Kinshasa depuis le dimanche 4 septembre, les autorités tentent de gérer la pénurie d’essence. La situation ne devrait pas s’améliorer avant la mi-septembre. Cette pénurie est officiellement causée par le retard dans les arrivées programmées des navires censés approvisionner la mégapole d’environ quinze millions d’habitants.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Les stations-services de la ville sont obligées de procéder au rationnement dans la distribution de l'essence. Elles font face à de longues files d'attente, le jour comme la nuit. Des conducteurs passent la nuit devant les stations en attendant d’être servis le matin. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu a ordonné aux stations-service de limiter l’approvisionnement à 30 litres par jour pour les jeeps et 20 litres pour les petites voitures.

#RDC🇨🇩 — Face au chaos observé dans les stations - service à travers la capitale Kinshasa suite à la pénurie de carburant, le ministre des hydrocarbures ordonne : Pas plus de 30 litres à la pompe, 20 litres pour les petites voitures. pic.twitter.com/KclPvAZ6HN — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) September 8, 2022

Une cargaison avant la fin du mois

Transco, la société publique des transports urbains, a, pour sa part, annoncé la mise en circulation de cent nouveaux bus sur les routes de Kinshasa. D'autres mesures devraient être communiquées après une réunion avec le président Félix Tshisekedi.

Le ministre annonce qu'un premier navire pétrolier devrait accoster sur les côtes congolaises, le 14 septembre. Sa cargaison devrait alimenter les stations-services avant la fin du mois.

La capitale consomme 1 100 m3 de combustible par jour, mais les autorités et les opérateurs ne peuvent fournir qu’un peu plus de 600 m3. Cette crise est une aubaine pour les conducteurs de taxis et motocyclistes qui s’adonnent à multiplier par trois voire quatre fois le coût normal du transport.

KINSHASA — « Je viens d'acheter ce matin "10 L" d'essence à 80.000 Fc (40 USD) en raison de 8.000 Fc/litre auprès d’un Kadhafi. À cette allure, la vie et la ville seront paralysées » (un avocat) pic.twitter.com/xbhQ082CuN — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) September 8, 2022

Pour le chef de la police de Kinshasa, « c’est de la méchanceté, du vol ». Le commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kasongo annonce le déploiement, dès ce vendredi 9 septembre, des policiers pour interpeller les récalcitrants.