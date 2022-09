Madagascar: les photos de Philippe Gaubert s'exposent en musique et en mots à l'Institut français

Audio 01:36

Le photographe Philippe Gaubert, qui a vécu pendant 20 ans à « La Fabrique d'images » jusqu'au 22 octobre 2022, à l'Institut français, à Antananarivo. © Laetitia Bezain/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À voir à l'Institut français de Madagascar, à Antananarivo : l'exposition « La Fabrique d'images », du photographe et réalisateur Philippe Gaubert. L’exposition regroupe dix ans de photos prises dans le pays à la rencontre de ses habitants et des rituels de différentes régions qui font l'identité et la richesse de la Grande Île. Une série de photos mise en musique et en poème ce samedi, à 15 heures, par les artistes Hemerson et Rola Gamana sur la scène de l'Institut français.