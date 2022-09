Sénégal: Riad Kawar, chasseur d'orages et star de la météo

Portrait

Les pluies et orages de l’hivernage provoquent régulièrement des inondations. Les populations ont donc plus que jamais les yeux rivés vers les prévisions météorologiques, notamment celles de Riad Kawar, un passionné de nuages. Plusieurs fois par jour, cet amateur de météorologie publie un bulletin de prévision et donne ses conseils sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe Facebook « La Météo de Riad », où il est suivi par plus de 77 000 membres.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

« Vigilance averses et orage ». Même en pleine nuit, Riad Kawar n’hésite pas à prévenir sa communauté… Deux heures plus tard, éclairs, tonnerres et fortes pluies s’abattent sur Dakar.

Des prévisions faites à partir de l’observation des nuages et des cartes satellites, explique ce passionné de météorologie. « J’ai besoin d‘aller vers les nuages, vers les orages, me mettre généralement en direct aussi, pour familiariser les gens, leur montrer que c’est vrai qu’il y a une dangerosité parfois, mais qu’il faut une acceptation parce que ces nuages sont porteurs de vie. »

Même s’il précise qu’il ne remplace pas les prévisions officielles, environ 30 000 nouvelles personnes se sont abonnées à son groupe Facebook depuis juin, début de la saison des pluies. « Les populations vivent des scénarios assez stressant, comme dernièrement avec de grandes inondations dans la capitale, des gens qui se noient en pleine ville et tout de suite, ils vont vouloir savoir pourquoi ils vivent tout ça. »

Sa météo prend alors un tournant environnemental en faisant le lien avec le changement climatique.

En plus de sensibiliser, Riad Kawar, directeur de l’industrie métallurgique Fabrimetal, installe une pépinière de 2,5 hectares en contrebas de son usine en partenariat avec l’ONG Océanium et l’agence sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte.

« Les nuages se font de plus en plus rares, les phénomènes pluvieux aussi se font de plus en plus rares. Ou alors, ils sont de plus en plus violents. Et tout ça s’explique par des microclimats néfastes qui sont dus à la déforestation. Et donc l’intérêt justement, c’est de pouvoir faire notre part dans la reforestation, afin de faire ne sorte que les saisons des pluies soient plus agréables et plus abondantes. »

Entre 300 000 et 600 000 arbres naissent chaque année dans cette pépinière afin de reboiser les 14 régions du Sénégal.

