Centrafrique: le Français Rémy Quignolot détenu, depuis 16 mois, entame une grève de la faim

La prison de Ngaragba, à Bangui (illustration d'avril 2013) AFP/Patrick Fort

Accusé principalement d'espionnage et de détention illégale d'armes, Rémy Quignolot n'a jamais comparu devant la justice, et sa mise en détention provisoire n'a jamais été prolongée légalement, ce qui le rend libérable de droit depuis le mois de mai, selon ses avocats et sa famille.