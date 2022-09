Burkina Faso: la multiplication des prédicateurs de rue en passe d'être encadrée

Centre-ville de Ouagadougou, le 23 janvier 2022 (image d'illustration). AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Au Burkina Faso, le phénomène de prêches publiques, dans la rue, prend de l’ampleur. Dans plusieurs coins de rue, ou dans la circulation, des prêcheurs diffusent leur message aux populations à l’aide de microphone. Même si au niveau de certains responsables religieux, l’on assure que la pratique n’est pas autorisée, elle devient de plus en plus perceptible et cela inquiète certaines populations, vu le contexte actuel du pays.