En France, le vice-président de la BOAD libéré quelques heures après son arrestation

Le siège de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) à Lomé au Togo, en 2018. © CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons/Jihanefikara

Moustapha Ben Barka, vice-président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et ancien secrétaire général de la présidence du Mali, a été libéré ce mardi à Paris, 24 heures après son interpellation dans un aéroport de la capitale française. On sait maintenant officiellement que c'est à cause d'un mandat d'arrêt émis par Bamako auprès d'Interpol que la justice française l'a brièvement interpellé.