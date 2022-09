Kenya: William Ruto prête serment et annonce ses premières mesures présidentielles

William Ruto a prêté serment ce mardi 13 septembre, devenant ainsi le cinquième président du Kenya après plusieurs semaines de controverses, avec un recours à la Cour suprême qui a suivi une élection serrée. La cérémonie de ce mardi met fin à dix ans de mandat d’Uhuru Kenyatta, qui a félicité la veille son successeur.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Nairobi, Albane Thirouard

C’est sous les applaudissements nourris du stade de Kasarani à Nairobi que William Ruto a terminé son discours. Le nouveau président a commencé par rappeler ses origines : aujourd’hui un garçon du village est devenu président du Kenya. « Nous devons garder en mémoire que nous avons été élus pour travailler ensemble et s’assurer que nos enfants puissent aller à l’école, que nos citoyens aient à manger et aient accès à des soins de santé décents, que nos jeunes aient accès à l’emploi, et que nos travailleurs puissent vivre dans la dignité. »

« Devant la nation et le monde aujourd’hui, je me tiens avec humilité et joie profonde, comme le témoignage vivant qu’avec la grâce de Dieu, la volonté de travailler dur, et un engagement vers une vision, les rêves peuvent devenir réalité », a-t-il poursuivi. Il a ensuite promis « d’ouvrir toutes les portes qui mènent à des opportunités, et de les laisser ouvertes jusqu’à ce que les modèles de réussite deviennent la norme et non des exceptions ». Et a appelé tous les élus « à faire de même. »

Les 60 000 places du stade remplies dès 5h du matin

William Ruto a annoncé ses premières mesures en tant que président. Notamment une réduction des prix des engrais qui devrait, selon lui, être effective dès la semaine prochaine, et soutenir les producteurs agricoles pour lutter contre les prix élevés des denrées alimentaires et du carburant. Il s’est aussi dit engagé à lutter contre le chômage et à appuyer les petites entreprises et que le Kenya, sous sa présidence, allait continuer à être un partenaire pour la paix et la sécurité dans la région.

Le nouveau président a aussi salué le processus électoral qui vient de se conclure le qualifiant de « performance démocratique exemplaire ». Il a rappelé qu’il était prêt à travailler avec tous les Kényans, peu importe pour qui ils avaient voté, exprimant son souhait de voir un Kenya, « ancré dans la démocratie et le respect de la loi ». Appelant à l'unité, il a affirmé qu’il « travaillerait avec tous les Kényans, peu importe pour qui ils ont voté », et allant même jusqu’à féliciter son opposant Raila Odinga.

Un discours qui a contrasté avec celui qu’a tenu juste avant son vice-président, Rigathi Gachagua. Lui, n’a pas manqué de critiquer le bilan de l’administration d'Uhuru Kenyatta. Il a demandé aux Kényans de « prier » pour William Ruto et son équipe, en raison du travail qui « s'annonce difficile ». Il a en effet dressé un tableau sombre, pointant une « économie dilapidée » et un « désastre économique », avec une « dette énorme » et un chômage de masse.

Avant de s’exprimer, William Ruto a prêté serment sous des salves d’applaudissements, car les Kényans se sont déplacés en masse pour le voir accéder à la magistrature suprême. Les 60 000 places du stade de Nairobi se sont remplies dès 5h du matin. Une vingtaine de chefs d'États et de gouvernements ont aussi fait le déplacement pour l’occasion.

BREAKING: William Samoei Ruto sworn in as the 5th President of Kenya at Kasarani Stadium#RutoInauguration #KenyasChoice2022 pic.twitter.com/nlByRWPCRN — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) September 13, 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne