Washington cherche à se positionner sur l'exploitation du cobalt et du lithium en RDC

Amos Hochstein, Envoyé spécial de Washington et Coordinateur des affaires énergétiques internationales. (image d'illustration) AFP - -

Texte par : RFI

Amos Hochstein, envoyé spécial de l'administration Biden et coordinateur des affaires énergétiques internationales, a achevé mardi son séjour de travail à Kinshasa. Il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi, et les deux hommes ont particulièrement échangé sur le développement du secteur minier, les États-Unis manifestant de l'intérêt pour le cobalt et le lithium en RDC. Cette visite intervient un mois après celle du secrétaire d’État américain Antony Blinken.