Dialogue national au Tchad: un accord avec certains groupes dont Wakit Tama

Le président de la transition du Tchad, Mahamat Déby à l'ouverture du dialogue le 20 aout 2022. AFP - AURELIE BAZZARA-KIBANGULA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le groupe des religieux et des ainés négociant avec les mécontents qui boycottent le dialogue national inclusif et souverain annonce avoir trouvé un accord avec une partie d'entre eux. Wakit Tama en fait partie, mais pas Les Transformateurs, ni les groupes politico-militaires non signataires de l'accord de Doha.