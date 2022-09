Gabon: Bertrand Zibi Abeghe est sorti de prison «sans haine ni rancune»

Au Gabon, Bertrand Zibi Abeghe, considéré comme le plus célèbre des prisonniers politiques a été libéré après six ans de détention à la prison centrale de Libreville. Très proche de l’opposant Jean Ping après son départ du parti présidentiel, l'ancien député avait été arrêté à son QG en août 2016 durant la crise post-électorale. Bertrand Zibi Abeghe n’a jamais demandé de grâce présidentielle, il a purgé la totalité de sa peine de prison.

avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Depuis sa sortie de prison hier mardi à 4 heures du matin, Bertrand Zibi Abeghe ne s'est quasiment pas reposé de toute la journée. Sa résidence est prise d'assaut par ses proches et amis. Tous veulent tous le voir, le toucher, faire des selfies avec lui mais aussi écouter ses premières paroles d’homme libre.

« Je sors de la prison centrale de Libreville sans haine ni rancune, nous confie Bertrand Zibi Abeghe. Je prie pour mes ennemis... c'est la chose la plus difficile mais qui nous est recommandée par les Saintes écritures.»

Après sa condamnation à six années de prison, il avait déposé un pourvoi en cassation avant de le retirer et d'aller au bout de sa peine. Six années d'incarcération qu'il juge trop rudes et pénibles.

Maintenant qu'il a retrouvé la liberté, Bertrand Zibi Abeghe veut s’offrir du repos et observer de loin pour le moment, le contexte politique du pays. « Je viens de passer six longues années en prison. La transhumance -qui est aujourd'hui notre sport favori - a fait que mes amis d'hier ne le sont plus aujourd'hui, et vice-versa. J'ai besoin de me reconstruire. Mais la politique, c'est un virus, vous la faites pour la vie. Pour le moment, j'observe et prendrai mon destin en mains... »

Bertrand Zibi Abeghe avait été interpellé le 31 août 2016 avant d'être condamné pour détention illégale d’arme à feu, trouble à l’ordre public et non-assistance à personne en danger.

