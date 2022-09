Le Burkina Faso commence à faire voler des drones armés de fabrication turque

Des drones de combat turcs Bayraktar TB2, le modèle-phare de Baykar, le 16 décembre 2019 (image d'illustration) © Birol BEBEK / AFP

Le Burkina Faso commence à faire voler des Bayraktar TB2, drones armés de fabrication turque, commandés il y a un peu plus d’un an. Le Burkina est le troisième pays de la sous-région à s’équiper de ces drones, après le Togo et le Niger. Il espère ainsi accroître ses capacités dans la lutte contre le terrorisme.