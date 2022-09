Les satellites d’Elon Musk sèment la zizanie chez les milices libyennes

Dans cette capture d'écran tirée d’une vidéo prise par Marco Langbroek, on peut voir un groupe de satellites SpaceX Starlink passer au-dessus de Leiden, aux Pays-Bas, le 24 mai 2019. (image d'illustration) MARCO LANGBROEK / AFPbroek,

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une trainée d'objets lumineux volant à la même vitesse, à basse altitude, et qui ont été vus à l'œil nu dans le ciel libyen dans la nuit de lundi à mardi, a déchainé différentes spéculations sur l'origine et la nature de ces corps. Nombreux sont les Libyens qui ont partagé des images et des vidéos de cette trainée lumineuse qui, à première vue, ressemblait à une salve de missiles. Certains ne croient toujours pas qu'il s'agissait de satellites lancés par l'entreprise SpaceX du milliardaire Elon Musk.