RDC: malaise au sein du ministère de la Fonction publique après des nominations

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le vice-Premier ministre, en charge de la Fonction publique est mis en cause dans une affaire de nomination de faux agents à des postes à responsabilité. Jean-Pierre Lihau est accusé par certains de ses collaborateurs d'avoir promu des agents non qualifiés et surtout inconnus dans l'administration publique.