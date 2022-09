Cameroun: le procès en appel des militants du MRC a débuté

Après avoir été condamnés par un tribunal militaire, Olivier Bibou Nissak, Alain Fogué et 35 autres militants de l'opposition ont vu leur procédure en appel commencer ce jeudi 15 septembre à Yaoundé. Tous ont été arrêtés dans le cadre des marches de septembre 2020.

Cette première audience aura duré une heure et demie sans la presse qui n’a pu accéder à la salle d’audience. Pour ce volet en appel, il a d'abord été question de procédure et les avocats des militants détenus ont demandé un report au 20 octobre. Un des avocats des accusés, Me Hippoyte Meli, dénonce des « incongruités » dans le dossier comme des dates qui ne correspondent pas. Les avocats veulent donc du temps pour des vérifications.

Le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou Nissack, et le trésorier du MRC, Alain Fogué, ont été condamnés en première instance par la justice militaire à sept ans de prison pour actes de révolution. Pour les autres militants, les sentences s'échelonnent, jusqu'à six ans de détention.

En septembre 2020, environ 500 personnes avaient été interpellées, plus d'une centaine a passé au moins un an derrière les barreaux. Pour le MRC, ces militants n'ont pas fait que marcher pour demander le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des comptes sur les dépenses pour l'organisation de la CAN de football ainsi que la réforme du système électoral.

