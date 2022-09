Ouganda: le festival Nyege Nyege remet le son après deux ans d’absence

Derek Debru revient sur la genèse du Nyege Nyege

En à peine sept éditions, le Nyege Nyege, s’est imposé comme l’un des festivals de musique électronique les plus courus d’Afrique de l’est. Son co-fondateur Derek Debru revient sur la genèse de cet évènement qui attire quelque 10 mille personnes depuis sa création en 2015 à Kampala, la capitale ougandaise. « Quand on a vu un petit peu la manière dont l’Afrique était représentée sur le plan musical, on s’est rendu compte qu’il y avait énormément de courants musicaux. Par exemple, on a vu le singeli en Tanzanie, on a le kadodi et « Acholitronics » en Ouganda. En Afrique du Sud évidemment, il y a l’amapiano, mais qui n’était pas du tout représentée. Donc, la motivation du projet, c’était de créer une vitrine pour tous ces gens qui sont complètement singuliers, qui méritaient aussi d’avoir leur place. On voit que les jeunes qui n’avaient pas ce genre plateforme au départ s’influencent de leurs traditions pour retrouver un petit peu les racines et les incorporer dans quelque chose de plus électronique. C’est vraiment un moment très important pour un petit peu tout ce qu’on considère comme l’underground de Kigali à Dar es Salam, à Nairobi, évidemment à Kampala. A travers le festival, il y a énormément de voix nouvelles qui s’élèvent, des jeunes producteurs, musiciens, artistes africains. Tous ces groupes ethniques, ça crée un revenu pour ces communautés et du coup, ça s’installe dans une économie qui lui donne plus de sens ».