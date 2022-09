Côte d’Ivoire: «Aya de Yopougon», un retour qui ravit les jeunes d’Abidjan

Une jeune ivoirienne en train de lire un exemplaire de la bande dessinée «Aya de Youpougon» (Image d’archive). AFP - ISSOUF SANOGO

RFI

Le septième tome de la bande dessinée Aya de Yopougon est sorti mercredi 15 septembre dans les librairies. Après plus de dix ans d’attente, les bédéphiles vont (re)découvrir cette bande dessinée, écrite par Marguerite Abouet et illustrée par Clément Oubrerie. Cette série retrace le quotidien d’Aya et de ses copines, qui vivent dans le quartier populaire de Yopougon. Une série pleine d’humour et de rebondissements, à laquelle de nombreux jeunes abidjanais s’identifient.