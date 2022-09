Centrafrique: la Croix-Rouge au secours des sinistrés des inondations de l'été

Les importantes inondations qui ont frappé la Centrafrique en juillet et en août continuent de peser sur les sinistrés. Pour leur venir en aide, la Croix rouge centrafricaine a organisé des distributions de kits de matériel. Exemple dans le 6e arrondissement de la capitale, Bangui.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Bangui, François Mazet

Une à une, à l’appel de leur nom, les personnes sinistrées et recensées entrent dans la concession de la Croix rouge. Elles sont encore plusieurs dizaines à attendre au portail en milieu d’après-midi. La veille, des bénévoles sont passés leur distribuer une carte donnant droit à une aide, sur la base du recensement d’urgence fait par l’organisation, au lendemain des inondations, puis complété par les autorités.

Des personnels du ministère de l’action humanitaire et de la Croix rouge, comme ce jeune volontaire, travaillent ensemble : « Là, je prends le nom des gens, et après avoir vérifié leur identité sur la liste, ils mettent le doigt dans l’encre pour signer. Et ensuite, ils vont récupérer leur lot. »

Une bâche, une paillasse, une batterie de cuisine, un savon et un gros bidon pour l’eau sont offerts par le Comité international de la Croix-Rouge et les Nations unies, à ceux qui ont tout perdu en raison des inondations. C'est le cas de Marie, une femme âgée du quartier de Linguissa 1 :

« Ma maison s’est écroulée à plusieurs reprises. Heureusement, mes enfants sont là pour m’aider, mais je n’ai plus rien. Je dépends de la bonne volonté des autres. Je ne travaille pas, je suis à la maison, c’est difficile de trouver à manger. Raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. »

Les autorités estiment que de 4 000 à 5 000 foyers ont été touchés par les inondations à Bangui, soit entre 20 000 et 25 000 personnes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne