Mali: deux militaires français arrêtés à Bamako et vite libérés

Des militaires français en mission au Mali. (Illustration). AFP PHOTO /Pool Pascal Guyot

Texte par : David Baché 1 mn

Deux militaires français ont été arrêtés ce jeudi 15 septembre et libérés ce vendredi matin. Les relations entre la France et le Mali sont glaciales depuis des mois : l'ambassadeur de France à Bamako a été expulsé, la force Barkhane a été poussée au départ et aujourd'hui, Bamako accuse, devant les Nations unies, la France de soutenir les groupes terroristes jihadistes présents dans le pays. Mais à première vue, cet épisode ne devrait pas nourrir une nouvelle escalade...