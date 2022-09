Sénégal: la ferveur des mourides lors du Grand Magal de Touba

Le Grand Magal de Touba a été célébré, jeudi 15 septembre, par la communauté mouride au Sénégal. Cet événement phare commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme en 1895, et qui est célébré chaque année. Plusieurs « talibés » – adeptes de cette organisation religieuse – ont fait le déplacement à Touba, à près de 200 kilomètres de Dakar, la ferveur en bandoulière.

Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré

Des panégyriques à fond les décibels, plusieurs hommes, femmes, jeunes et moins jeunes qui bravent la chaleur en cette journée très ensoleillée. Nous sommes à Touba, la capitale du mouridisme. Ici, les disciples viennent de partout, du Sénégal et hors du Sénégal. Ils ont tous en commun la foi, surtout en ce 15 septembre 2022, à l'occasion du Grand Magal.

Ndiaga Kharma est talibé de Borom Darou, un des marabouts les plus influents de la communauté : « Je suis Dakarois mais je suis venu ici pour représenter le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, que l'on commémore. On ne peut pas faire plus que cela pour Cheikh Ahmadou Bamba. Il a tout fait pour l'islam, le bon Dieu et le prophète. Tout ce que nous pouvons faire, en tant que disciples, c'est de venir en ce jour de Magal. »

À l’instar de son condisciple, Youssoupha Cissé, originaire de Dakar, est aussi à Touba pour les besoins du Magal. Il est commerçant de circonstance. Un choix dicté par cet événement religieux qui draine beaucoup de monde, et donc beaucoup de clients potentiels : « C'est un jour où tous les produits peuvent être vendus en une seule journée, par la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ça, économiquement parlant, c'est quelque chose très important. »

Le Magal est l’un des événements religieux les plus important de l’année au Sénégal. Selon un bilan des forces de l’ordre, au moins 18 personnes sont mortes dans des accidents de la circulation. Un bilan qui pourrait évoluer avec les nombreux véhicules qui vont prendre le chemin du retour dès vendredi.

