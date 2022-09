Sénégal: le concert pour la limitation des mandats attend le «oui» des autorités

À Dakar, un concert panafricain pour la limitation des mandats est censé avoir lieu ce samedi 17 septembre à l’hôtel Radisson Blu. Mais la préfecture de Dakar n’a toujours pas donné son autorisation pour la tenue de cet événement.

Cet évènement, coordonné par Tournons la page, entre dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur la limitation des mandats. Une campagne qui vise à promouvoir la démocratie et à sensibiliser sur les enjeux de bonne gouvernance et d’alternance démocratique sur le continent.

Onze artistes de sept pays, tel que le rappeur sénégalais Didier Awadi ou l’Ivoirien Meiway, doivent en principe se produire sur scène samedi soir. Mais problème : la préfecture de Dakar n’a toujours pas donné son autorisation pour la tenue de ce concert, ce qui désespère David Dosseh, de Tournons la page. « On s’inquiète véritablement puisque, n’ayant pas eu l’autorisation de la préfecture, nous ne sommes pas en mesure de déployer notre logistique au niveau de la salle prévue pour le concert. Cela nous étonne, parce que, pour nous, le Sénégal est quand même un modèle de démocratie et c’est pour cela que nous avons naturellement choisi le Sénégal pour organiser ce grand concert citoyen panafricain pour renforcer justement la démocratie. Nous n’avons pas véritablement d’explication. Nous avons ici à Dakar été en contact avec des personnalités. Et donc, nous sommes surpris qu’à moins de 48 heures de l’événement, on n’ait toujours pas une réponse positive. Ce sont juste des associations de la société civile, des artistes qui veulent se retrouver pour faire un concert, rien de subversif. Nous ne nous impliquons pas dans les affaires politiques du Sénégal. Nous avons déjà organisé des actions de ce genre à Cotonou, c’était l’année dernière, en présence du président Patrice Talon. Cette année, au Botswana, en présence du président Mokgweetsi Masisi. Et nous sommes vraiment surpris que, jusqu’ici, ce soit un silence très lourd qui soit présenté en guise de réponse à notre demande ».

