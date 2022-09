Congo-B: l'ONG «Tournons la page» publie un rapport au vitriol sur les élections législatives

Opération de vote au Congo-Brazzaville. (illustration) AFP - ALEXIS HUGUET

Le processus électoral pour les élections législatives et locales de juillet 2022 au Congo-Brazzaville a pris définitivement fin avec l’installation de la nouvelle assemblée. Mais il a laissé un goût amer aux organisations de la société civile. Dans un rapport publié vendredi 16 septembre, la coalition « Tournons la page » a déploré de nombreuses faiblesses et irrégularités, et un scrutin qualifié d'« amateur ».