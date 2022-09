Côte d'Ivoire: il y a vingt ans, une rébellion armée frappait le pays

«Matins de couvre-feu», la Côte d'Ivoire des années 2000 en filigrane

Matins de couvre-feu, le troisième roman de la philosophe - et romancière ivoirienne - Tanella Boni publié en 2005, a été réédité cette année en Côte d'Ivoire aux éditions Nimba. Avec ce livre, peu lu à l’époque dans le pays en raison de la guerre civile, elle avait notamment obtenu le prix Kourouma. Elle y raconte la difficile vie des habitants du pays imaginaire de « Zamba ». Une vie liberticide, faite de violence, d'incertitudes et d'insomnies, qui raconte en filigrane la Côte d’Ivoire des années 2000. Pour elle, il était important de rééditer ce roman vingt ans après le début de la guerre, pour témoigner et se rappeler.

« C’est un travail de mémoire, un travail de transmission, dit-elle à RFI. C’est une manière aussi d’éduquer et de dire, nous sommes tous marqués par quelque chose. Mais, ce par quoi nous sommes marqués, nous ne devons pas l’oublier. C’est-à-dire qu’il ne faut pas toujours fermer les yeux, il faut les ouvrir de telle sorte justement qu’on puisse aller de l’avant. Cela fait longtemps qu’on parle de réconciliation. »

« Mais comment se réconcilie-t-on et à quel moment le fait-on si on ne parle pas d’une manière ou d’une autre. Et moi, j’en parle en fiction de ce qui s’est passé autour de nous. Vous imaginez que vous êtes dans un pays et que du jour au lendemain, dans votre propre pays, vous voyez qu’il y a une frontière : vous devez déclarer votre identité, on vous arrête, on vous fouille, vous ne pouvez plus passer. C’est pour tout cela que je parle de traumatisme », dit encore Tanella Boni à notre correspondant sur place, Youenn Gourlay.