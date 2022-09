Afrique du Sud: le président revient en urgence des obsèques d'Elizabeth II en raison des coupures d’électricité

L'Afrique du Sud fait face à de nombreuses coupures de courant. AP - Themba Hadebe

Après les funérailles de la reine Elizabeth II, le président sud-africain rentre d'urgence en Afrique du Sud. Le pays est rythmé par des coupures d'électricités de plus en plus récurrentes et longues.