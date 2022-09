Au Gabon, des découvertes archéologiques donnent des informations sur la vie au XIVe siècle

Audio 01:29

Des artéfacts en fer trouvés au sol de la grotte d'Iroungou en 2018. © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 Olivier Testa

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Gabon, on remonte le temps, des siècles en arrière, pour découvrir les modes de vie entre le XIIIe et le XIVe siècle. Des archéologues ont effectué en 2018 une découverte d’objets rares et des squelettes humains soigneusement conservés dans la grotte d’Iroungou. Après une analyse au carbone 14, les objets commencent à dévoiler leurs secrets et le public peut enfin les voir au Musée national. L’exposition a été ouverte la semaine dernière.