Cameroun: un an après les violences, l'apaisement gagne le Logone-et-Chari

Des pêcheurs sur le lac Maga, dans l'Extrême nord du Cameroun (illustration). © 2ddanga/creative commons

RFI

En visite dans l'Extrême-Nord, lundi 19 septembre, le ministre de l’Administration territoriale camerounais a remis une aide aux victimes des inondations et des affrontements entre Arabes Choas et Mousgoum. Les tensions entre ces communautés avaient atteint leur paroxysme en 2021 dans le département du Logone-et-Chari. Des violences avaient fait des dizaines de morts et poussé des dizaines de milliers d'habitants à fuir. Aujourd'hui, la situation est en partie apaisée.