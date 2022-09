L'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique dresse le bilan de sa mission en Éthiopie

Mike Hammer, l’envoyé spécial américain dans la Corne de l’Afrique, ici en octobre 2020 quand il était ambassadeur en RDC (image d'illustration) AFP - SEBASTIEN KITSA MUSAYI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une offensive conjointe des armées éthiopienne et érythréenne a été lancé dans la nuit de lundi à mardi contre la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie. Depuis New York où il se trouve pour l’Assemblée générale de l’ONU, l’envoyé spécial américain dans la Corne de l’Afrique Mike Hammer a confirmé et condamné cette opération, et particulièrement l’implication de l’Érythrée. Devant des journalistes, ce mardi, il a également fait le bilan de sa récente mission en Éthiopie visant à ramener les belligérants à la table des négociations. Et malgré l’escalade sur le terrain, il se veut encore « positif ».