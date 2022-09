L'Ouganda annonce un premier décès causé par Ebola depuis 2019

L’Ouganda annonce ce mardi 20 septembre dans la matinée faire face à une nouvelle épidémie d’Ebola, après avoir détecté un premier cas du virus de fièvre hémorragique dans le centre du pays, confirmé lundi dans la soirée par les autorités de santé. C’est le premier cas dans le pays depuis la dernière épidémie déclarée en 2019.

Avec notre correspondante à Kampala, Lucie Mouillaud

Le cas confirmé concerne un homme de 24 ans, décédé ce lundi et résident du district de Mubende, dans la région centrale de l’Ouganda. Soigné à l’origine dans un centre de soin contre le paludisme et une pneumonie, puis placé en isolement à partir du 15 septembre, les autorités de santé l’ont déclaré positif à la souche soudanaise d’Ebola, pour la dernière fois détectée dans le pays en 2012.

L'OMS envoie des équipes pour faire face

Une enquête est en cours pour déterminer la source de son infection et de possibles cas contacts. Huit autres patients suspects sont actuellement pris en charge, également à Mubende, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui annonce envoyer des équipes dans la région pour venir en aide au personnel soignant. L’Ouganda a connu plusieurs épidémies du virus Ebola, la dernière en 2019 avec cinq décès. Mais la plus violente s’est déroulée en 2000, dans le nord du pays, avec plus de 200 morts confirmées.

