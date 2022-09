La crise de l'électricité prend de l'ampleur en Afrique du Sud

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

Plusieurs bidons de diesel sont entassés derrière une grille. Une centaine de litres sont nécessaires pour alimenter chaque jour le générateur.

À force de tourner, le générateur est récemment tombé en panne, explique Henry Ohams, responsable approvisionnement.

Il y a un moment où il a besoin de souffler. Ici, il tourne 24h/24, et depuis quelques jours déjà. Le magasin doit continuer de tourner, ainsi que le générateur qui fonctionne sans arrêt. Et quand il y a des délestages la nuit, le générateur doit être allumé pour alimenter l'alarme et les systèmes de sécurité.

L'entreprise NJR Steel Westdene dit dépenser plus de 150 euros en diesel par jour.

Du côté de l'administration, tout fonctionne comme si de rien n'était. Sauf quand le courant s'arrête brusquement et que le générateur doit prendre le relais quelques secondes plus tard.

C'est suffisant pour perdre des clients, explique Luanri Du Randt, réceptionniste.

Les lignes téléphoniques sont totalement coupées et on a des clients qui nous crient dessus en nous demandant pourquoi on a raccroché. Mais quand on leur dit qu'on a un délestage, ils comprennent, car tout le monde en a. On a perdu des clients. Vous les voyez rentrer puis faire demi-tour et partir.