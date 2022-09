RDC: réactions résignées devant l'impuissance de l'ONU et de la diplomatie face M23

Les Casques bleus de la Monusco déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, le 29 mars 2022. REUTERS - DJAFFAR SABITI

Les propos de Antonio Guterres ont provoqué de vives réactions en RDC. Le secrétaire général des Nations unies a affirmé que les Casques bleus de la Monusco ne sont pas capables de battre les combattants M23. À Kinshasa, acteurs politiques, militants et experts ont réagi et constatent une sorte d’impuissance de l’ONU, en plus des faiblesses de l’armée congolaise sur le terrain.