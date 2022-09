Sénégal: Oulimata Sarr, nouvelle ministre de l'Économie

Oulimata Sarr, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal. © F.Diouf/wikipedia.org

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est l’une des surprises du nouveau gouvernement sénégalais annoncé samedi 17 septembre : la nomination d’Oulimata Sarr au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, en remplacement d’Amadou Hott. C’est la première fois qu’une femme occupe ce poste dans le pays. Un portefeuille très stratégique, sur fond de crise économique mondiale, et un défi pour celle qui était jusqu’ici directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Afrique de Ouest et Centrale, sans ancrage politique.