Affaire Nzouba-Ndama: des organisations de la société civile congolaise exigent une enquête

Guy Nzouba-Ndama, après avoir quitté le poste de président de l'Assemblée nationale, est le candidat du nouveau parti créé par l'aile dissidente du PDG (photo d'illustration). BORIS HORVAT / AFP

Des organisations de la société civile œuvrant pour la promotion de la démocratie et les droits de l’homme ont demandé mardi des explications aux autorités congolaises sur l’affaire Guy Nzouba-Ndama. Cet opposant gabonais a été arrêté samedi dernier à la frontière congolo-gabonaise avec des valises contenant plus de 2 millions d’euros, plus d’un milliard de francs CFA en liquide.