Gabon: l'opposition soutient Guy Nzouba-Ndama, accusé de blanchiment de capitaux

Guy Nzouba-Ndama, lors d'un meeting à Libreville en août 2016 (Image d'illustration). © SAMIR TOUNSI/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Gabon, l’opposant Guy Nzouba Ndama a été remis mardi soir en liberté provisoire, mais le président du parti Les Démocrates est accusé d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, intelligence avec une puissance étrangère et tentative de corruption. Il avait été arrêté après son retour du Congo-Brazzaville avec plus d’un milliard de francs CFA dans ses valises. L’affaire agite la sphère politique et l’opposition est montée au créneau.