L’Afrique de l’Ouest utilise de plus en plus de drones contre les groupes terroristes

Des drones de combat turcs Bayraktar TB2, le modèle-phare de Baykar, ici le 16 décembre 2019, dans la partie turque de l'île de Chypre. © Birol BEBEK / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis janvier, le Burkina Faso utilise des drones armés, ayant passé, comme ses voisins – le Togo et le Niger – commande en 2021 pour des Bayraktar TB2, de construction turque. La plupart des drones armés utilisés en Afrique sont produits par des partenaires du Sud, comme la Turquie, la Chine ou encore l’Iran. Et s’ils sont de plus en plus visibles dans les cieux, de la Corne de l’Afrique jusqu’au Sahel, ces déploiements ne suffiront pas à changer la donne face à la menace terroriste, selon des experts.