Centrafrique: détenu depuis 16 mois, Rémy Quignolot débute une grève de la soif en plus de la faim

La prison de Ngaragba, à Bangui, le 5 avril 2013 (image d'illustration). AFP/Patrick Fort

Alors que Rémy Quignolot observait déjà une grève de la faim depuis le 11 septembre pour manifester contre sa détention en Centrafrique, le Français a cessé jeudi 22 septembre de s’hydrater, désormais aussi en grève de la soif. Arrêté en mai 2021 à Bangui, il est accusé « d’atteinte à la sécurité intérieure de l’État », de « complot » et « espionnage », dans un contexte de tensions entre Paris et Bangui. La France se dit « très préoccupée » et demande sa libération immédiate.