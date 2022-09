Guinée équatoriale: l'élection présidentielle avancée à fin novembre

Au pouvoir depuis 1979, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, n'a pas dit s'il allait briguer ou pas un sixième mandat. AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans huit semaines, la Guinée équatoriale vivra une nouvelle élection présidentielle. Le scrutin devait se tenir en avril prochain. Il a été avancé au 20 novembre, en même temps que les législatives et les municipales. Une décision annoncée ce mardi 20 septembre, au nom du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 43 ans et qui n'a pas dit s'il allait ou non se présenter pour un sixième mandat.