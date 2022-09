La Cédéao en sommet à New York sur le Mali et la Guinée, sous la menace de «lourdes sanctions»

Le président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la Cédéao Umaro Sissoco Embalo, lors du dernier sommet de l'organisation, à Accra le 3 juillet 2022. © Nipah Dennis / AFP

Un sommet de la Cédéao très attendu se tient jeudi 22 septembre en fin de journée à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Convoqué à l’initiative de la présidence bissau-guinéenne, il sera essentiellement consacré aux situations en Guinée et au Mali, sources de tensions entre l’organisation régionales et les deux capitales.