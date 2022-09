Maroc: les réseaux sociaux en deuil après la mort de Meriem, avortée clandestinement suite à un viol

Une manifestation en face du parlement à Rabat par des militants marocains pour le droit à l'avortement en 2019 (Image d'illustration). © Mosa'ab Elshamy/AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une de plus, une de trop... au Maroc, les partisans d'une réforme de la loi sur l'avortement et les relations sexuelles hors mariage se sont mobilisés cette semaine après la mort d'une adolescente. Elle s'appelait Meriem et avait 14 ans. Victime de viol, elle a succombé à une hémorragie après une tentative d'avortement clandestin. En sa mémoire, un collectif a organisé un « deuil national en ligne ».