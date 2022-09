Libye: un rapport de la Cour des comptes pointe l’ampleur de la corruption du gouvernement Dbeibah

Le Premier ministre par intérim Abdelhamid Dbeibah a été accusé de corruption à de multiples reprises et à de différentes occasions. Ici, lors d'une cérémonie à Tripoli, le 3 juillet 2022. © Mahmud Turkia / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La plus haute autorité financière libyenne épingle le gouvernement sortant d'Abdelhamid Dbeibah pour ses dépenses et ses « délits financiers ». Dans son rapport sur 2021 publié mardi, la Cour des comptes indique que ce gouvernement a dépassé le plafond des dépenses qui lui était allouées et n’explique pas comment l'argent public a été utilisé. Selon le rapport, ce gouvernement a dépensé plus de 86 milliards de dinars pour son propre intérêt, soit près de 18 milliards d'euros.