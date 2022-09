Bénin: que sait-on de l'attaque de Loumbou-Loumbou?

Soldats béninois à l'entraînement (image d'illustration). wikimedia

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Retour sur le raid de groupes armés qui a touché une base opérationnelle en construction, dans la nuit du 21 au 22 septembre au nord du Bénin. On en sait un peu plus sur ce qui s’est passé. Les groupes terroristes recourent de plus en plus aux enlèvements. Un ouvrier est porté disparu.