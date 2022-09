RDC: les violences au Maï-Ndombe s'étendent à la province du Kwilu

Les affrontements intercommunautaires s’intensifient dans le territoire de Kwamouth dans la province du Maï-Ndombe dans l'Ouest et ils s'étendent maintenant aux territoires voisins. Ce en dépit de l’engagement pris le week-end dernier par les chefs coutumiers de faire en sorte que les conflits entre communautés cessent en instaurant le dialogue. Vendredi, ce sont près de 100 personnes qui ont été massacrées dans un village.

Environ 90 personnes ont été massacrées vendredi dans le village de Bishala. Hommes, femmes et enfants dont plusieurs enseignants et élèves. Les assaillants étaient armés de machettes, de flèches et d'armes à feu, selon les témoignages des survivants.

D’autres assaillants ont attaqué Mbusie, sur la rive gauche de la rivière Kwango, en face du territoire de Bagata. Ils ont brûlé des maisons et pourchassé les villageois jusque sur des îlots où ces derniers se sont réfugiés.

Désormais, les violences ont traversé le territoire de Bagata, dans la province du Kwilu, là où de nombreux autres déplacés avaient trouvé refuge. Dans cette zone également, les villages de Fabiese et de Kyasa ont été attaqués, et la population a fui vers Mopene.

Face à ces violences qui tendent à se généraliser dans tout l’espace du Grand Bandundu, le député national Delly Sesanga interpelle le vice-Premier ministre chargé de l’intérieur pour qu'il s’explique au parlement sur cette situation.

