Festival des Francophonies

Salia Sanou en un mot, un geste et un silence

03:39 Le danseur et chorégraphe burkinabè Salia Sanou en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre 1 mn

Sa raison d’être, ce sont des pas et des gestes vers l’Autre, franchir les frontières, aller vers l’inconnu. Salia Sanou, danseur et chorégraphe burkinabè, fait partie des très grands noms de la danse contemporaine. Portrait en un mot, un geste et un silence.