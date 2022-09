Gabon: les contrôles interdits à Libreville pour lutter contre le racket policier

Dans une rue de Libreville, en septembre 2016. AFP - STEEVE JORDAN

Longtemps dénoncé, le racket organisé par les policiers a toujours persisté et s'est durablement enraciné dans les rangs des forces de l'ordre au Gabon. Pour endiguer le phénomène, le gouvernement a interdit aux policiers et gendarmes d'effectuer des contrôles dans le périmètre de Libreville et ses environs. Un numéro vert a été mis à disposition pour dénoncer tout contrôle illégal.